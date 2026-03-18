デパ地下のスイーツコーナーでもおなじみ、人気洋菓子ブランドの「アンリ・シャルパンティエ」。看板商品のフィナンシェは、手土産の品としても大人気ですよね。そんな同店から、大阪限定のフィナンシェが新登場したんですよ！焼き菓子の中でも特にフィナンシェに目がない私、さっそく食べてみたのですが、その極上の味わいに驚きました。もうね、率直に言わせてください。こんな洗練されたウィットに富んだスイーツが買えるなん