考えられる日本の対応は？ 緊迫する中東情勢をめぐり「ホルムズ海峡の安全確保に協力してほしい」と、日本を含む７か国に艦船派遣を求めていた米・トランプ大統領ですが、１８日には一転、「支援は必要ない」と表明しました。 【画像を見る】「自衛隊が活動している地域が非戦闘地域」イラク特措法をめぐる小泉首相（当時）の答弁 高市総理は当初、「日本としてどのような対応が可能か、法的観点も含めて総合的に検討中」と