不動産経済研究所が１８日発表した２月の首都圏（東京、神奈川、埼玉、千葉）の新築マンションの平均価格は、前年同月比３８・８％高い１億１０２５万円だった。６か月ぶりに１億円を突破した。前年同月比の上昇は１０か月連続となる。東京２３区は３７・４％高い１億４２８０万円だった。