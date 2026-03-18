18日の参院予算委員会で、立憲民主党の村田享子議員がレアアースの供給不足解消に関し「中国に対し輸出規制の緩和に向けた働きかけが重要だ」と指摘したうえで、赤沢経済産業担当大臣の見解を求めた。【映像】見解求められた赤沢大臣の回答（実際の様子）赤沢大臣は「中国政府に対して、輸出許可の迅速化のみならず過度な情報要求を行わないよう、ハイレベルの二国間対話や局長級の日中輸出管理対話を通じて繰り返し申し入れを