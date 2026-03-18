友人などに「数年前まで補助がなかったのに、今年から私立高校進学後の授業料が無償化されると聞いてうれしい」と話すと、収入がバレてしまう可能性があります。 高校授業料の無償化は段階的に進んできましたが、2026年度からはさらに拡充される予定です。 本記事では、2025年度に拡充され、2026年度にも見直し予定の高校授業料支援制度のポイントと、なぜ「羨ましい」と言われたのか解説します。 高校授業料無