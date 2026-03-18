「入学金30万円、前期授業料70万円。合計100万円を3月中に納付」……合格後すぐにこれだけの金額を用意するのは、多くの家庭にとって大きな負担でしょう。もし一括払いが難しい場合、どんな選択肢があるのでしょうか。 本記事では、大学の制度や教育ローンなど、現実的な対処法を解説します。 「入学手続き時納付金」の正体とは？ 3月中に100万円が必要になる理由 第一志望校への合格の喜びを味わう間もなく届