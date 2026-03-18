親が困っているなら助けたい……そう思っても、「毎月3万円」の仕送りとなると簡単には決められないかもしれません。共働きで世帯年収680万円でも、住宅ローンや教育費を抱える家庭にとっては悩ましい問題です。 本記事では、年金月13万円の生活の実態と、親への支援を考える際の現実的な判断ポイントを解説します。 月13万円の年金で足りない？ 統計データで見る「高齢単身世帯」のリアルな収支 「親か