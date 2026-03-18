3回は連続四球から失点につながる牽制ミスDeNAの藤浪晋太郎投手が18日、ファームの西武戦（横須賀）に先発した。初回は2四死球、3回には2四球に牽制悪送球が絡む失点など、3回2安打2失点（自責1点）だった。6奪三振の内容ではあるが、3四球1死球に牽制悪送球など制球が乱れる場面もみられた。初回は川田にいきなり四球。その後、2三振と2安打で1点を失い、さらに2死一、二塁とされると村田に死球を与えて満塁とした。村田は治