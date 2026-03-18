好きな女性への想いが募りすぎて、突飛な行動に出てしまったという経験は、多かれ少なかれ誰にでもあるでしょう。そこで今回は、10代から30代の独身男性197名を対象にしたアンケートを参考に、「片想いをこじらせてやらかした『暴走エピソード』９パターン」をご紹介します。【１】「熱意が足りないだけだろう」と何度もアタックしてしまった「最悪なのはフラれたあと何年も『まだ好き』と食い下がったこと」（30代男性）というよ