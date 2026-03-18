元乃木坂４６で女優の若月佑美が、「最高にやさしい相棒」を紹介し注目を浴びている。１８日までにインスタグラムで「最高に優しい相棒です」と書き始め、愛車のバイクとの２ショットを披露。「この間、みんなでツーリングに行き漸く！ＭＧにお願いして写真撮ってもらえた！」などとつづり「＃ｅｌｉｍｉｎａｔｏｒ＃ｋａｗａｓａｋｉ」とハッシュタグを添えた。この投稿にファンからは「かっこよすぎてやば」「風景もバイ