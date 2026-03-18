自動車レースの世界三大レースの一つでもあるインディ５００（決勝は５月２４日）に今年も佐藤琢磨（４９）がスポット参戦することになった。所属するレイホール・レターマン・ラニガン・レーシングが発表したもの。佐藤琢磨は「今年はさらに集中力を高め、より入念な準備と決意を持ってレースに臨みたい」と意気込みを語っていた。佐藤琢磨はインディ５００にエントリーするのは今年で１７回目。過去２度（２０１７年と２０２