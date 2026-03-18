盗んだ車に乗っていたチワワを川に投げ捨てて死なせたなどとして、暴力団組員の男性が犯罪に問われている裁判は、3月23日に判決が言い渡される予定だ。「まじで許せん」「死刑でいいだろ」──。事件をめぐり、ネット上では厳罰を求める声が相次いだ。●「家族の命を奪った行為は殺人と同じ」報道によると、男性は2025年9月、同8月に甲府市の路上で乾燥大麻などを販売目的で所持していたとして、大麻取締法違反の疑いで逮捕・起訴