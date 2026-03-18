第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、行われた。第４日第２試合で大垣日大（岐阜）と対戦する近江（滋賀）の小森博之監督（４２）が意気込みを語った。近江と大垣日大はともに多賀章仁前監督（近江）、阪口慶三前監督の時代から練習試合を頻繁に行ってきた。大垣日大・高橋正明監督（４３）との対談で小森監督は「感謝です。初戦、大垣日大さんが相手で良かったな、と。感謝の気持