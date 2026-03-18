お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が17日までにオフィシャルブログを更新。６歳の長女・こうめちゃんの“ラスト体操服”姿や登園ラストの“ジャンプ”ショット などを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 16日、「ギャン泣き★」と題してブログを更新。この日が娘の「幼稚園の体操服姿 今日で最後」と明かし、「似合ってたよ」とわが子の姿を振り返りつつ、玄関前で撮影した幼稚園の体操服姿の娘の写真を公開。 成長を感