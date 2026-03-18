18日放送の読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）では、冒頭で「東京の桜開花」に関するニュースを伝えた。その中で、禁断の“裏番組イジり”が飛び出した。【写真】宮根誠司も笑い止まらず！『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物東京・靖国神社から、桜の開花宣言にいたるか否かについて中継で伝えていたところ、裏番組の『ゴゴスマ』リポーターを務める阿部祐二氏が『ミヤネ