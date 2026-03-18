JR東日本は18日、今年に入って相次いだ輸送トラブルを受け、喜勢陽一社長の報酬を1ヶ月間、月額20％返上するなどの関係する取締役と役員4人の処分を発表し、改めて謝罪した。【画像】知っている駅は入ってる？JR東が26年度にホームドアを整備する駅一覧JR東は1月16日に山手線・京浜東北線、同30日には常磐線、2月8日から9日にかけては宇都宮線で、それぞれ停電事故が発生。2月2日には京葉線八丁堀駅でエスカレーター火災が起き