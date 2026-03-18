インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、新シリーズ《ぷにぷにブラ》が登場。2026年3月4日（水）よりオンラインサイトで販売がスタートしました。ノンワイヤーでありながら、ふっくらとした丸胸と自然な谷間をメイクできる新感覚ブラとして注目を集めています。独自の三層構造カップによる“ぷにぷに”触感と、バストにやさしくフィットする設計で、快適さと美しさを両立。毎