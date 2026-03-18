東京の桜は、きょうは「開花」となりませんでした。午後2時ごろ、東京・千代田区の靖国神社を東京管区気象台の職員が訪れて桜の標本木の観測を行いました。しかし、咲いている花の数は「2輪」で、開花の発表基準の「5、6輪以上」に満たず、東京の桜は開花となりませんでした。あす、東京は最高気温が21℃と予測されていて、開花が発表されれば、平年通りだった去年と比べると5日早い開花となります。