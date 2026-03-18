日本バレーボール協会（JVA）が女子選手の日本国籍取得を巡り、上申書の偽造を行っていたことが3月18日、明らかになった。複数の関係者が明かした。女子選手は18年から日本でプレー。日本国籍を取得すれば代表選出の可能性があると伝えられ、国籍変更に踏み切った。しかし、長期間帰国していることが不利に働くことが分かり、協会幹部が書類の偽造を画策。幹部は、同選手の帰国はチームが命じた出張とする上申書案を作成した。