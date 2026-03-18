巨人前監督の原辰徳氏（６７）が１８日、球団ＯＢの斎藤雅樹氏、元木大介氏とともに、都内の日本橋高島屋で開幕した「長嶋茂雄追悼展ミスタージャイアンツ不滅の背番号『３』」（３０日まで）にゲストとして出席してトークイベントを行った。昨年６月３日に逝去したミスターについて原氏は「われわれの神様的な大先輩。無邪気に野球少年だし、その中で大人だった。もう少し言うとおちゃめな部分もあるし、われわれでは計れ