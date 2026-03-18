女優の筒井真理子（65）が17日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。過去の役について語った。普段は台本を読み込み、入念に役作りを行って撮影に挑むという筒井。MCの和田明日香から「今までで一番違かった役ってなんですか？」と質問される場面があった。「性同一性障害の役」が一番大変だったと明かし「その時は最初にそば屋さんの長女の役ねって言われた。プロットが来たときに女性が