資源エネルギー庁が１８日発表した全国のレギュラーガソリン平均価格（１６日時点、１リットルあたり）は、前週より２９円高い１９０円８０銭だった。５週連続で値上がりし、２０２５年４月と２３年９月の最高値（１８６円５０銭）を超えた。