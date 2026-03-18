１８日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」では、次回の生放送が３月３０日だと告知。番組内での朝ドラ「ばけばけ」の朝ドラ受けはもうできないことが明らかになった。番組ラスト、鈴木奈穂子アナウンサーが「あさイチ、明日以降はセンバツ高校野球の間は事前に収録しためでたい日本や、リクエストの多かった特集を放送していきます」とし「生放送の再開は新年度の３月３０日の予定です」と案内した。新年度からは「セットやテー