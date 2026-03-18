資本主義の日本では、資本を持つ人ほど有利になる仕組みになっています。物価や賃金が安定していたころはこうした資本主義の構造が意識されにくい状況でしたが、2022年以降はインフレが進み、物価が高騰。普通に働いているだけでは資産が目減りしてしまう状況が続いています。では、このような環境下でもビジネスで成功している人々は、どのように収入を得ているのでしょうか。嶋村吉洋氏の著書『人生100年時代を生き抜くための億