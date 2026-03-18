みなさんはペットを飼っていますか？そのペットは、あなたにとってはどのような存在でしょう。もしペットを飼っていない場合、「飼っている」として一緒に考えてほしい質問が届きました。『みなさんは飼っているペットを“家族”と呼びますか？それとも“家族”とは呼びませんか？』“ペットも家族の一員”。そのような言葉を耳にしたことがあるママも多いのではないでしょうか。しかし、ペットはあくまでもペット。動物と人と