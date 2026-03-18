佐賀北署は18日、佐賀市の40代女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、約480万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年8月17日、被害者がSNSを通じて知り合った日本人男性を名乗る人物らからSNS上の投資グループに招待された。やりとりの中で「投資のサポートをしていきますので、安定した収益が得られるようになります」などと投資話を持ちかけられ、同年10月2日から12月9日ま