北海道帯広市の帯広大谷高等学校で3月18日午後1時前、火事がありました。警察と消防によりますと、「3階の理科室から煙が出ています」と通報があり、1年生と2年生の生徒らが避難したということです。火は午後1時半ごろ、ほぼ消し止められ、けが人の情報は分かっていないということです。