木村彩子が自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアー第2戦「台湾ホンハイレディース」に参戦するために滞在した台湾での思い出を楽しい写真と共に投稿した。【写真】まさか!? コースに出没したクジャクを木村彩子が後ろから…投稿では最初に「覚えた台湾語」として、「ニーハオ(こんにちは)」「ムーツァン ツァイツゥ(木村彩子)」「シンクーラー(おつれさまです)」という3つの言葉を紹介した。続けて「難しすぎて楽しすぎた」「