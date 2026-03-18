タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が18日、都内で行われた「トヨタの子供見守りGPS『SayuU（サユー）』新モデル発表会」に登壇。長男とのエピソードを披露した。【全身ショット】12キロ増量…？力強いパパに変身したと語った杉浦太陽杉浦は「長男が5歳ぐらいの時に、『パパはウルトラマンだよね』って。『そうだよ』って言ったら、『なんでそんな細いの？骨見えてるけど』って言われてショックを受けて」