イラン情勢の緊迫化に伴い、原油輸送の要衝であるホルムズ海峡が事実上封鎖され、原油価格が急騰。原油先物取引価格は右肩上がりとなっており、ガソリン価格も上がっている。【映像】ホルムズ海峡付近の様子ニュース番組『わたしとニュース』では、中東情勢の悪化に伴うガソリン価格の高騰と、私たちの生活に直結する物価上昇への懸念について、お笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえとともに考えた。■くわばたりえ「送