俳優の杉浦太陽が17日に自身のアメブロを更新。多忙なスケジュールを報告し、帰宅後の体に染み渡ったという大好物のメニューを明かした。【映像】杉浦太陽の衝撃的な女装姿（複数カット）この日、杉浦は「今日は朝から子どもたち送り出して、ドタバタと出発！」と切り出し、「ラジオの新年度の収録と、午後は番組のロケしてきました」と一日を振り返った。帰宅後の食事は「豆腐ステーキ」といい、次女・夢空（ゆめあ）ちゃん