ガソリンスタンドでの給油＝東京都内経済産業省が18日発表した16日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より29円高い190円80銭となり、過去最高を更新した。上昇幅は比較可能な1990年以降で最大に並んだ。イラン攻撃による原油相場の急騰が影響した。政府は補助金を19日に再開し、価格を170円程度に抑える。19〜25日の補助金の支給額は1リットル当たり30円20銭とする。直近の原油価格の動向