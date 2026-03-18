俳優の内堀太郎（うちぼり・たろう＝４２）が、芸能事務所「エヴァーグリーン・エンタテイメント」に所属したことが１８日、分かった。内堀は放送中の日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（水曜、後１０・００）で主人公の先輩小説家役で出演している。内堀は１９８３年生まれ＆福岡県出身の４２歳。２０１２年に映画「オチキ」に出演し、これまで映像を中心に活動してきた。フリーランスで活動してきたが、事務