18日、参議院予算委員会において、松本洋平文科大臣が衆議院に続き再び不倫報道を追及された。【映像】松本大臣が回答→質疑ストップの瞬間（実際の様子）立憲民主党の杉尾秀哉議員は「本題に入る前に、松本文科大臣に伺いたいことがあります」と切り出し「先ほど、12時に公開されました『週刊文春デジタル版』、ご自身の問題の続報が掲載されております。お相手の女性の“赤裸々告白”ということで、このまま読めないんですけ