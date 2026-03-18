今年度、都立公園で倒木が85件起きていることがわかりました。人や車などが巻き込まれる事故も多発していて、都は追加の点検を行っています。今月7日と8日、東京・世田谷区の砧公園で2日続けて倒木が発生し、70代の女性が下敷きになってけがをしたほか、車2台が巻き込まれました。これに関連して、東京都は都議会で、今年度、都立公園で85件の倒木が起きていることを明らかにしました。これらの倒木で、来園したあわせて3人が巻き