J:COMは3月17日、子どもを持つ30〜50代の保護者578人を対象に実施した「子どもの最新スマホ事情2026」の調査結果を発表した。約6割がすでに子どもにスマートフォンを持たせており、持たせる時期についても約6割が「中学1年生まで」と回答した。○約8割が新規に端末を購入、安価なモデルと最新・高機能モデルの比率は半々調査によると、現在子どもにスマートフォンを持たせているかとの問いに対し、59.9%が「はい」と回答。持たせた