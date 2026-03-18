Oktaはこのほど、エージェンティック企業における安全なAIエージェント運用を実現する新フレームワーク「Okta for AI Agents」を発表し、4月30日(米国時間)から一般提供を開始すると発表した。○「Okta for AI Agents」の概要同フレームワークは、AIエージェントを正規のアイデンティティとして管理・制御する包括的なプラットフォームで。AIエージェントは業務の自律実行やアプリ連携を担う一方、予測不能な挙動によるリスクが急