ＷＢＣの米国代表は１７日（日本時間１８日）の決勝でベネズエラに２―３で惜敗し、２０１７年となる２大会ぶりの世界一を逃した。メジャートップクラスをズラリとそろえながら伏兵のベネズエラに足を救われたチームＵＳＡ。まさかの結末に米メディアも失望した。「ファンサイデッド」は「史上最高の野球選手が集結したと言われるチームの監督が、自チームの順位を把握していなかったという事実は米国がスター選手を擁しているに