美容外科クリニック・高須クリニックの高須克弥院長が2026年3月17日にXを更新。バラエティ番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日本テレビ系）に提供している自社のCMについて言及した。「意図と違う結果になってきてる」高須クリニックは3月1日放送回から、これまでに3週連続で高須クリニックの新CMを放映。2024年1月の活動休止以来、いまだ地上波復帰が実現していないお笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志さんを起