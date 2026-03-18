2026年の桜開花前線は、平年より早いペースで進んでいます。日本気象協会tenki.jpでは、今日18日に最新の桜開花・満開予想を発表しました。東京の桜の蕾はすでに綻びはじめており、明日19日にも開花の発表がありそうです。広島や福岡は21日、大阪は22日に開花する予想で、週末にかけて開花ラッシュとなるでしょう。来週23日頃からは早くも満開となる所があり、3月末から4月初めにかけて次々と満開を迎えそうです。開花・満開の傾向