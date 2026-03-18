歌手のＧＡＣＫＴが１８日、都内で「ＰＯＰＯＰＯサービス発表会」に出席した。スマートフォン用のテレビ電話アプリ「ＰＯＰＯＰＯ」のイベント。メタバース上に自身のアバターが映し出される形で進められる新しい会話システムの取締役に就任したＧＡＣＫＴは「ボクら、クリエイターだったり表現をする場としても良いコミュニティーを作れる場だとも思っている。いろんな活用の方法があると思うので是非多くの方に試していただ