◆ＷＢＣ決勝米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）世界一奪還を狙った米国の主将Ａ・ジャッジ外野手（ヤンキース）がベネズエラとのＷＢＣ決勝に「３番・右翼」で先発出場したが、４打数ノーヒット、３三振。ベネズエラに初優勝を献上し、無念の準優勝に終わった。試合後、取材に応じたジャッジは「明らかに落胆している。ベネズエラがフィールドに出て自分たちの役割を果たし、素晴ら