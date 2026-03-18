第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、行われた。第３日第１試合で花咲徳栄（埼玉）と対戦する東洋大姫路（兵庫）の岡田龍生監督（６４）は初戦へ向けて抱負を語った。両校は２００３年のセンバツ準々決勝で対戦。延長１５回、２―２で引き分け。再試合も延長１０回、６―５でサヨナラ決着（東洋大姫路の勝ち）と話題を呼んだ。２３年ぶりの再戦に岡田監督は「（当時）僕は、いち