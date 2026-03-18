青二プロダクションは１８日、公式サイトで声優の北川米彦（きたがわ・よねひこ）さんが３月５日に肺炎のため死去したと発表した。９４歳だった。北川さんはアニメ「キン肉マン」の委員長役、「まじかる☆タルるートくん」のじいや役などを担当した。同社は「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」とコメント。葬儀は遺族の意向により、近親者のみで執り行った。