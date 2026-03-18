アニメ「おしりかじり虫」の声などで知られる声優・金田朋子（５２）の衣装ショットに、称賛の声が集まっている。１８日までにインスタグラムで「コネクト最終回オフショット！」とつづり、袖口がふんわり広がったブラウスにブラウンのサロペットを合わせた衣装姿でのオフショット複数枚を公開。頭には赤いりぼんが結ばれている。「素敵な衣装と素敵なメイクで１年間コネクトを支えてくださった大好きなお二人です！このお二