豚こまボールって聞いたことありますか？ その名のとおり豚こま肉を握ってボール状にした料理で、薄切り肉より食べごたえがあり、リーズナブルなのが特徴です。今回は、そんな豚こまボールのレシピを3品ご紹介します。 ▼ つくれぽ400件超え！ジューシーな豚こまボール揚げ 豚こまに下味をつけてボール状にし、片栗粉をまぶして揚げればできあがり。外はカリカリ＆中はジューシーで、400件以上のつくれぽが届く大人気レシピです