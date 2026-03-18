◇オープン戦阪神―ロッテ（2026年3月18日ZOZOマリンスタジアム）阪神の森下翔太外野手（25）が18日のロッテ戦で、3回に1点を先制後の2死二塁で左翼席に2ランを放り込んだ。右腕・木村の初球117キロのカーブを高々と打ち上げたオープン戦1号は、15日（現地時間14日）のWBCベネズエラ戦でチェンジアップを3ランにした時と同じ左翼スタンドに着弾した。左腕と右腕の違いはあるものの、ゆるい変化球をグッと重心を残して