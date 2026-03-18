NHKの井上樹彦会長（68）が18日、東京・渋谷の同局で定例の会長・メディア総局長会見を行い、NHK報道局スポーツセンターのチーフ・ディレクターの男（50）が面識のない20代女性に性的暴行をしたとして、不同意性交の疑いで警視庁渋谷署に逮捕されたことについて謝罪した。会見冒頭、事件に触れ、「本件は誠に遺憾であり、痛恨の極みであります。協会の代表として、被害に遭われた方、ならびに視聴者の皆様に、改めて深くおわび