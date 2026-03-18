突然家に来て、唯子さんに「結婚相手の条件」を提示してきた義兄。子どものためにも、できるだけ若い女性がいいらしく…。また正社員であれば家事育児はできなくていいそうで…。家のことは義兄がするのかと思えば、まさかの義母頼み。全ての発言にドン引きしてしまいますね…。＞＞【まんが】義兄のトンデモ結婚条件