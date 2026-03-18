ホルムズ海峡の事実上の封鎖による原油高を受け、ガソリン価格が最高値となりました。石油情報センターによりますと、16日時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり190円80銭で、先週より29円、上昇しました。これは1990年の調査開始以来、最も高い価格で、1週間で29円の値上がりは、税率変動による値動きを除いて過去最大です。政府はガソリン価格の上昇を抑えるため、19日から、ガソリン元売り各社に対